هبوط حاد في أسعار الأرز الشعير اليوم.. بكام الطن

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، عن تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم، سواء للأرز عريض الحبة أو رفيع حبة، حيث شهدت الأسواق العامة والمتاجر الحرة وفرة كبيرة من حيث المعروض من الأرز الشعير، بمختلف أنحاء محافظات مصر، خلال موسم حصاد الأرز لعام 2023.

هبوط حاد في أسعار الأرز الشعير اليوم

وأشار «حاتم »، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا كبيرا بما يصب بالنفع لمصلحة قطاع المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ 14 ألفا و 800 جنيه، وسط تراجع بلغ 500 جنيه لكل طن.

- كما تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة بـ 14 ألفا و300 جنيه، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس

وأوضح أن أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس، شهدت حراكا كبيرا من حيث بيع وتداول الأرز بين محافظات الجمهورية، لافتاً أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ينتجان بنسبة 82% ، من إجمالي المساحات المنزرع من الأرز في جميع محافظات مصر من عام 2023.