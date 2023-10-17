رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير اليوم

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، سجلت تراجعا جديدا في سعر كل طن أرز عريض الحبة، ورفيع الحبة، بينما شهدت الأسواق العامة وفرة كبيرة للغاية في المعروض من الأرز بالأسواق، والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر، خلال موسم الحصاد الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت تراجع جيد للغاية بما يصب بالنفع على قطاع المستهلكين بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ15 ألفا و300 جنية، وسط تراجع بواقع 200 جنيها لكل طن.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة بـ14 ألفا و800 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيها لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء، شهدت حراك وتداول على نطاق اليوم، لافتا إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية ينتجان نحو 82%، من خلال المساحات المنزرعة من محصول الأرز الشعير في عدد 9 محافظات، التي تقوم بزراعة محصول الأرز في مصر، خلال عام 2023.