استشاري أوبئة: قطاع غزة على شفا كارثة بيئية وإنسانية كبيرة

قال الدكتور إسلام عنان، استشاري أمراض الأوبئة، إن قطاع غزة على شفا أزمة بيئية كبيرة وانتشار لعدد كبير من الأمراض والأوبئة حال عدم الإسراع في وقف الحرب القائمة، وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإدخال المساعدات العلاجية المختلفة للمرضى والمصابين، مشددًا: «غزة في أزمة إنسانية حادة، وأدت الغارات الجوية لدولة الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين إلى خسائر فادحة في الأرواح».

أزمة قطاع غزة

وأضاف استشاري أمراض الأوبئة في جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن رسمياً في كارثة صحية بحسب التعريف الدولي، خاصة بعد إعلان انهيار المنظومة الصحية بالقطاع وخروج تلت المستشفيات من الخدمة بسبب القذف الجوي أو انقطاع الكهرباء والمياه، بجانب وجود ندرة في المياة النظيفة كما قد يؤدي لانتشار امراض كثيرة، و التعامل مع الجثث غير المدفونة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، مما يزيد من خطر انتشار الأوبئة».

و تابع أن الأمراض والأوبئة المحتملة أن تنتشر في قطاع غزة كالتالي:

- الكوليرا وأمراض المياه: تنتشر عبر المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا، ويمكن أن تسبب إسهال شديد وجفاف.

- التهاب الكبد الوبائي: يمكن أن ينتشر عبر الدم وسوائل الجسم، خاصة في حالة عدم القدرة على التخلص الآمن من الجثث.

- التيفوئيد والحمى الشوكية: تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوث.

- شلل الأطفال والجديري المائي بسبب نقص اللقاحات.

-امراض سوء التغذية

- امراض الكلى.

الاحتياطات الطبية اللازمة:

- تنقية المياه: استخدام وسائل تنقية المياه للتخلص من البكتيريا والجراثيم.

- أدوات تعقيم ونظافة

- التطعيمات: التأكد من أخذ جميع التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض

- ألبان للرضع والأطفال ومحاليل معالجة الجفاف

- مضادات حيوية وادوية اغاثة وادوية الأمراض المزمنة.طبعاً المنظمات الدولية دورها إرشادي فقط.