«القومي للبحوث الفلكية»: الاثنين المقبل غرة ربيع الآخر

قال الأستاذ الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادي، فإنّ هلال شهر ربيع الآخر سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 ربيع الأول 1445 الموافق 14 أكتوبر يوم الرؤية.

الهلال الجديد

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ7 دقائق في مكة المكرمة و6 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 6 - 7 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2- 17 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الأحد 15 أكتوبر هو المتمم لشهـر ربيع الأول 1445هـ، وتكون غرة شهر ربيع الآخر فلكيًا يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.

ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-