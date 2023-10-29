كيفية معرفة الأسماك الطازجة عند الشراء؟.. انتبهي إلى هذه العلامات

بين الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن، تحرص السيدات دائما على التنويع بين أصناف الوجبات المختلفة لأسرهن، إذ تعد البروتينات مصدر طاقة مهم للأبناء خاصة الطلاب في مرحلة الدراسة، لكن عند شراء المأكولات البحرية يظل السؤال الأبرز في ذهن ربات المنازل: «اعرف إزاي السمك ده طازة ولا لأ؟».

«الوطن» تقدم خلال السطور التالية، كيفية معرفة الأسماك الطازجة من الرديئة، إذ كشف تجار أسماك، علامات مهمة ينبغي ملاحظتها عند الشراء.

علامات الأسماك الطازجة

يقول علي شوقي، تاجر أسماك في سوق الأنصاري بالسويس، إن الأسماك الطازجة، عيناها تكون صافية وليس بها غيوم: «تلاقيها بتلمع ومش دبلانة ويكسوها البياض»، وفق حديثه لـ«الوطن».

وأضاف أن الأسماك الطازجة يكون قوامها متماسكا: «لما بمسك السمكة لازم تكون صلبة ومتماسكة لوحدها مش بسبب التلج اللي عليها، لأن جسم السمكة لو طري ده معناه أنها بقالها كذا يوم في المحل وممكن تكون فاسدة».

ويوضح عبدالستار أيوب، أحد تجار الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس، أنه يجب الالتفات إلى لون الخياشيم عند الشراء: «لازم يكون لون الخياشيم أحمر وردي أو فاتح ومش غامق ولا بهتان».

الانتباه إلى رائحة الأسماك

محمد نجم تاجر أسماك في السويس، يقول إن الأسماك الطازجة تٌعرف من رائحتها: «لما تكون السمكة ريحة البحر واضحة فيها ومفيهاش زفارة مرتفعة، ده معناه إنها صابحة».

وحذر من لجوء بعض البائعين إلى إشعال البخور على الفروشات الخاصة بهم، حتى لا تظهر رائحة نفوق الأسماك، موضحا أنه لا يجب الشراء حينها.

وأضاف أن بطن الأسماك، يجب أن تكون متماسكة: «لو السمكة صوابعي غرزت فيها عند منطقة البطن ده معناه إنها بايتة وأنسجتها متحللة، ولازم مشتريهاش وأبعد عنها فورا، والسمكة الكويسة بتكون متماسكة تماما».