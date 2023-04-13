نبروه قبلة صناعة الفسيخ.. «تجار» يكشفون سر التميز في اختيار الأسماك

تعد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، قلعة صناعة الفسيخ بالمحافظة، ويقبل عليها المواطنون من كافة المحافظات تحديدا خلال فترة عيد الربيع لشراء الفسيخ الذي يعد من أهم العادات والطقوس في شم النسيم.

يقول «عبد الموجود أبو شلبي » أحد تجار صناعة الفسيخ بنبروه، لـ «الوطن» إن مدينة نبروه تتربع على عرش صناعة الفسيخ ومن الصعب إيجاد السمك المملح بأنواعه سواء فسيخ أو رنجة أو سردين متقن الصنع بمذاق مميز في أي مكان في العالم إلا في نبروه، « فسيخ نبروه مالوش مثيل»، وسر الصنعة تعود إلى الخبرة الطويلة في هذا المجال، نحن تعلمنا تمليح السمك منذ الصغر من أكبر معلمي نبروه لصناعة الفسيخ توارثناه أبا عن جد.

براميل خشب صحية لتمليح السمك

ولفت إلى أنه يتم استخدام براميل خشب صحية لتمليح السمك ويحافظ عليه من العوامل الخارجية على عكس البعض الذي يملحونه في الصفائح والبلاستيك مما يشكل خطورة كبيرة على عكس الخشب، ثم نقوم بتغطيته وتركه لمدة 21 يوما من تاريخ تمليحه، وفي مكان درجة التبريد فيه 25%، ويقبل علينا مواطنون من كافة المحافظات ونرسل الفسيح إلى عدد من الدول خارج مصر، وتبدأ الأسعار في الفسيخ من 170 جنيها وحتى 250 حسب الحجم، وسعر الرنجة من 80 وحتى 100 جنيه، والسردين ما بين الـ60 و70 جنيها.

مواصفات أسماك تصلح لعمل فسيخ

ويقدم «عبد الموجود » نصائح لشراء الفسيخ قائلا: «لابد أن يكون السمك طازجا ونظيفا ومن محلات موثوقة وأن تكون السمكة صلبة متماسكة وأن يكون لون الخياشيم والرأس مائل للأحمر ومستوية من الداخل وخالية من الدماء ولا يصدر من السمك المملح رائحة نفاذة كريهة، والقشور تكون صلبة غير مهرية، ونفس الشيء ينطبق على الرنجة والسردين أن يكون خاليا من أي بقع غريبة أو الريم».

نصائح للحفاظ على الأسماك المملحة

وأضاف عبد الموجود أن من النصائح أيضا للحفاظ على الأسماك المملحة، هو عند شراء الفسيخ أو أي سمك مملح يتم وضع 100 جرام من الملح ويترك لمدة يومين خارج ثلاجة المنزل، لأن الملح يعمل على تسويته بشكل أكبر ويعطيه مذاقا ألذ ويتم تخزينه وحفظه بعد يومين من شرائه من 5 إلى 6 أشهر، في ثلاجة المنزل أو الفريزر، ومن المتعارف أن رائحة الفسيخ تكون قوية نوعا ما بعد الانتهاء من تناوله نستخدم بن القهوة ونفرك بها أيدينا وستزول الرائحة.

وعلى نفس السياق يشير محمد الغلبان، أحد تجار الفسيخ بنبروه، لـ«الوطن» إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على عكس الأعوام الماضية كان هناك إقبال كثيف، اليوم عندما يشتري المواطن الفسيخ يكتفي بـ 2 كيلو بدلا من 5 كيلو كالسابق و5 كيلو بدلا من 10 كيلوات.

ويوضح «الغلبان» أن أسعار الفسيخ لدينا تبدأ من 150 جنيها وحتى 250 جنيها، وذلك على حسب حجم الفسيخ ولكن بالرغم من أن الإقبال ليس كالعام الماضي ولكن هناك حركة شراء من قبل الأهالي، الفسيخ من الوجبات الأساسية في شم النسيم وهي عادات قديمة توارثناها منذ القدم.

تتميز نبروه عن باقي المحافظات في صناعة الفسيخ

ويضيف «الغلبان»: «تتميز نبروه عن باقي المحافظات في صناعة الفسيخ وأعمل فيها أكثر من 40 عاما، لا يخلو شارع من وجود محل لبيع الفسيخ في المدينة، والسر هو أن الأسماك طازجة ونأتي بها من أماكن موثوقة ونتعامل مع مزارع معروفة، بالإضافة إلى الدقة في تمليح السمك وإتقانه بطرق صحية ونظيفة، نحن نقدم الفسيخ بأقل الأسعار وبجودة عالية، وهذا سبب شهرتنا وهي قبلة المشاهير والفنانين والوطن العربي ولدينا مقولة «لو اعتمدنا على زبون ابن البلد نقفل».