الرئيس السيسي للعضو المنتدب لشركة «مابكو»: «احنا معاك.. ومستعدين نساعدك»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا حول الجهود التي بذلتها مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع، وعرض لعدد من المصانع التي جرى توفير الدعم لها، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز».

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا للمهندس محمد محمد الصيحي، العضو المنتدب لشركة المتوسط للمنتجات الزراعية «مابكو» خلال تقديمه عرضا أثناء فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعات، قائلًا له: «لو عاوز تعمل محطة أو اتنين أو تلاتة كما احنا مستعدين نساعد معاك في الأماكن اللي أنت عاوزها».

وتابع الرئيس السيسي: «احنا عاوزين بدل 25 ألف طن و40 ألف طن عاوزين 100 ألف أو 200 ألف أنا بتكلم عليك أنت، لأن فيه ناس كتير شغالة في الموضوع، بس لأنك بتتكلم دلوقتي، احنا معاك».