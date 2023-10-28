رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤيد موقف الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

أيد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، مؤكدا على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام في المنطقة العربية كلها.

رئيس الطائفة الإنجيلية: نرفض التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين قسرا

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريحات له: «تؤيد الطائفة الإنجيلية بمصر، كل ما جاء في تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، كما نؤكد على رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، كما أننا نثق في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه».

أضاف: «نؤكد مجددًا بأننا نثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.

مساهمة الهيئة الإنجيلية بنحو 42 طن مواد غذائية جافة لدعم فلسطين

من جانبها قالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين».