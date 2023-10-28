 تقديم خدمات طبية لــ6268 حالة في 5 قوافل لجامعة طنطا بقرى الغربية

نظمت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية طبية شاملة، شملت مركز سمنود وقرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات، وقرية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى، وقرية الفرستق بمركز بسيون، وقرية ابشواى مركز قطور، وذلك بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى.

تحويل 368 حالة

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 6268 حالة، من خلال 17 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 368 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية، لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 11623 رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة.

ندوات توعية

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ189 مواطنا، وقدمت الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية محاضرات توعوية لأهالي القرية لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومبادرة أكتوبر، كما قامت الدكتورة إيمان الغمرى مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بإجراء استطلاع للرأي لأهالي القرية حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم في القافلة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.