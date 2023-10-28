الكشف على 1300 حالة في قافلة لمؤسسة حياة كريمة وجامعة طنطا بالغربية

شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، في قرية إبشواي الملق بمركز قطور، توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ1306 حالات.

تحويل الحالات للمستشفيات

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 92 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 2500 رأس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات.

محاضرات توعية

وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن القافلة شهدت أيضا إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطنا، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.