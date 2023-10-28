«حياة كريمة»: مبادرة «صحتك حياة» قدمت خدماتها لمليون و250 ألف مستفيد

أكثر من 20 مبادرة، أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت مظلتها، لتقديم خدماتها إلى الفئات الأولى بالرعاية، من بينها مبادرة «صحتك حياة»، التي استطاعت أن تقدم إنجازات واسعة على مدار الأشهر الماضية.

مبادرة صحتك حياة

أوضحت مؤسسة حياة كريمة في بيان، أن مبادرة «صحتك حياة» تمكنت من تقديم خدماتها إلى مليون و250 ألف شخص، نظمت من خلالها 1166 قافلة طبية، 135 قافلة بيطرية، بالإضافة إلى الكشف على أكثر من 280 ألف رأس ماشية وطير.

وفي السياق ذاته، أشارت المبادرة الرئاسية إلى أن مبادرة يدوم الفرح التي أطلقت بالتوازي مع حياة كريمة، تمكنت من تجهيز 1200 فتاة للزواج.

مبادرة سقيا

فيما نجحت مبادرة سقيا في توزيع 3 ملايين زجاجة مياه، ونجحت مبادرة وصل الخير في توزيع 1.5 مليون كرتونة مواد غذائية.

التبرع لأهل غزة

وعلى الجانب الآخر، تواصل مبادرة حياة كريمة، مساندتها للأشقاء في غزة، والمشاركة في إدخال مساعدات الإعاثة «مسافة السكة» عبر معبر رفع البري، معلنة أرقام التبرع لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك عن طريق:

- ميجا خير.

- رسالة نصية على رقم 9509.

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.