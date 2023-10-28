الرئيس السيسي: الدولة لا تسعى للربح من البنية التحتية للمشروعات الخاصة
كتب:
نرمين عفيفي
11:05 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف والرفع تحتاج كميات ضخمة جدا من المواد، مشددًا على أنَّ الدولة لا تهدف إلى الربح في مشروعات البنية التحتية بقدر ما تستهدف توفير المنتجات والمواد وتوفير فرص عمل.
وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، أنَّ الدولة حينما تنشئ البنية الأساسية للمشروعات الخاصة بالمستثمرين لا تهدف مشاركة المستثمر في ربحه ولكن تهدف التسهيل وإنجاز الوقت، موضحًا «لما عملنا تجمعات صناعية كان الهدف التوفير على المستثمرين الوقت والإجراءات بحيث تكون المنشأة جاهزة بموافقتها ويكون كل الدور والجهد العمل مباشرة».