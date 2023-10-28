الرئيس السيسي: الدولة لا تسعى للربح من البنية التحتية للمشروعات الخاصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف والرفع تحتاج كميات ضخمة جدا من المواد، مشددًا على أنَّ الدولة لا تهدف إلى الربح في مشروعات البنية التحتية بقدر ما تستهدف توفير المنتجات والمواد وتوفير فرص عمل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، أنَّ الدولة حينما تنشئ البنية الأساسية للمشروعات الخاصة بالمستثمرين لا تهدف مشاركة المستثمر في ربحه ولكن تهدف التسهيل وإنجاز الوقت، موضحًا «لما عملنا تجمعات صناعية كان الهدف التوفير على المستثمرين الوقت والإجراءات بحيث تكون المنشأة جاهزة بموافقتها ويكون كل الدور والجهد العمل مباشرة».