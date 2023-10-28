معلومات عن مشروع كورنيش البر الغربي بالأقصر.. ممشى زجاجي ومطاعم سياحية

قال المهندس أسعد مصطفى، المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، إن مشروع كورنيش البر الغربي يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية أجراها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمتابعة سير العمل داخل المشروع ونسب التنفيذ.

تفاصيل مشروع كورنيش البر الغربي

وتابع «أسعد»، أن المشروع يتضمن إنشاء ساحات انتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء مطعمين ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 مترامربعا و9 بازارات سياحية.

خلق متنفسات جديدة

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.