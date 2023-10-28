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الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم

كتب:

نرمين عفيفي
11:13 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين وإنشاء البنية الأساسية لمشروعاتهم من أجل توفير جهد وتكلفة ووقت المستثمرين وليس لمشاركته في أرباحه ولكن لتركيز الجهد وعدم ضياع الوقت بإجراءات إدارية، متابعًا «عملنا مناطق صناعية في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن المستثمرين يتجهون لمناطق العاشر من رمضان دائمًا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، «مستعدون لبناء البنية التحتية للمشروعات على أن يأتي المستثمر بالماكينات ويبدأ العمل مباشرة للتسهيل على المستثمر».

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بقلم نرمين عفيفي