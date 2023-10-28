الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين وإنشاء البنية الأساسية لمشروعاتهم من أجل توفير جهد وتكلفة ووقت المستثمرين وليس لمشاركته في أرباحه ولكن لتركيز الجهد وعدم ضياع الوقت بإجراءات إدارية، متابعًا «عملنا مناطق صناعية في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن المستثمرين يتجهون لمناطق العاشر من رمضان دائمًا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، «مستعدون لبناء البنية التحتية للمشروعات على أن يأتي المستثمر بالماكينات ويبدأ العمل مباشرة للتسهيل على المستثمر».