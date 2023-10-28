بحوث الصحراء يحصل على الاعتماد الدولي «الآيزو» في جودة المختبرات

أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه لأول مرة يؤهل المركز لجودة المختبرات 2017 :ISO 17025 حيث تم الاعتماد الدولى لأربعة اختبارات معملية بمعمل صيانة الأراضى التابع لشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية بمركز بحوث الصحراء من قبل لجنة المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات 2017 :ISO 17025.

وأوضح رئيس المركز على أهمية هذا الإنجاز الكبير واستمرار مسيرة الاعتماد في معامل المركز تزامنا مع حصول المركز على المواصفة الدولية ISO 9001:2015 منذ عام 2020 وحتى الأن والتسجيل بهيئة الإعتماد الإسترالى JASANZ.

نواة لجودة المختبرات لباقي الاختبارات المعملية

أضاف أن هذا الإنجاز هو نواة لجودة المختبرات لباقي الاختبارات المعملية لضمان دقة البحوث والدراسات المتحصل عليها.

وأشاد شوقي بالجهود المبذولة من فريق مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد برئاسة نادية مهدي متمنيا لجميع العاملين بالمركز مزيدا من النجاح والتقدم لخدمة بلدنا الحبيبة مصر .