«بحوث الصحراء» يشارك في المهرجان السابع للتمور بسيوة.. يضم 95 عارضًا

شارك مركز بحوث الصحراء في المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومحافظة مطروح، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة 95 عارضا ومنتجا للتمور المصرية.

البحث في الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مشاركة المركز في هذه الفعاليات والملتقيات تأتي بتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمركز لعرض أهم مخرجات ونتائج البحوث التطبيقية، التي تهدف إلى رفع إنتاجية التمور والمكافحة الحيوية لآفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بالواحات المصرية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، في بيان، اليوم السبت، أن المركز شارك في المهرجان بمنتجات محطة بحوث سيوة والتي يأتي في مقدمتها المنتجات الخاصة بالتمور بأشكالها المختلفة المصنعة والجافة، كذلك شاركت محطة بحوث سيوة بالعديد من المنتجات الأخرى من الزيتون وزيت الزيتون السيوي، لافتا إلى أن المهرجان السابع للتمور يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه المهرجان خلال الدورات السابقة كما يتم من خلال المهرجان البحث في الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بينهم.

توثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور

وأوضح «شوقي»، أن المهرجان يعمل على توثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل مصر وخارجها، فضلا عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز يعمل مع شركاء التنمية في التوعية بالممارسات الزراعية السليمة التي تحافظ على نوعية وجودة هذا المحصول في معظم الأماكن وخاصة في واحة سيوة الأمر، الذي يتطلب المزيد من العمل لنشر الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة التي تضمن زيادة الإنتاجية لهذا المحصول علاوة على رفع جودة المنتج وتحسين سلسلة القيمة المضافة لهذا المحصول والاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها مركز بحوث الصحراء في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن المهرجان يشارك به حوالي 95 عارضا من دول الإمارات والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية والمكسيك، إلى جانب العديد من المستوردين المحليين وممثلي سلاسل التوزيع الكبرى في مصر، وبمشاركة دولة إندونيسيا باعتبارها أحد أهم مستوردي التمور المصرية.