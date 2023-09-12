رئيس مركز بحوث الصحراء يتابع سير العمل بالمحطات البحثية في شمال سيناء

أجرى الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، جولة تفقدية إلى محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، وتابع الأنشطة البحثية وحالة الزراعات بالمحطة، ووجه بضرورة إنجاز عمليات الخدمة للأشجار المستديمة.

تهيئة المناخ المناسب للقيام بالأنشطة البحثية

وأكد رئيس المركز، ضرورة التواصل الفعال مع المجتمعات المحلية في نطاق عمل المحطة، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية، خاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر.

وتفقد «زغلول» المبنى الإداري بالمحطة، كما تابع حالة الاستراحات وقاعة الاجتماعات والمعامل والتأكد من جاهزيتها لتهيئة المناخ المناسب للقيام بالأنشطة البحثية.

وواصل «زغلول»، جولته التفقدية بزيارة محطة بحوث جنوب القنطرة شرق، واطلع على الأنشطة البحثية بها.

حصر المشكلات القائمة

ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء، بضرورة حصر المشكلات القائمة في المناطق التي تخدمها المحطة، ووضع الحلول المناسبة لها، من خلال إجراء الدراسات والبحوث الملائمة للبيئة المحلية.

كما كلف رئيس مركز بحوث الصحراء العاملين بالمحطة باستمرار تقديم الخدمات الزراعية، لبناء قدرات المجتمع المحلي من استشارات ودعم فني ودورات تدريبية وإرشاد، لافتا إلى متابعته المستمرة المفاجأة لسير العمل بجميع المحطات البحثية التابعة للمركز.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمحطات البحثية، التابعة للمركز، لإحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.