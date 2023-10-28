انطلاق حملة «لحد باب بيتكم» في مطروح لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

دشّن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مبادرة طرق الأبواب «خدمتكم لحد باب بيتكم»، للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات، والعمدة عمران إمبيوة عن مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح.

فرق تجوب القرى والنجوع

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة وأهميتها مع الخدمات المقدمة، من خلال فرق طبية متميزة ومدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات، مؤكداً دور الرائدت الريفيات والتثقيف الصحى مع التوعية وحث جميع السيدات بمختلف مراكز محافظة مطروح تجوب القرى والنجوع، للحرص على الاستفادة من جميع خدمات الحملة وأهمية الحصر أولا بأول.

حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة

وقال وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تنطلق في إطار خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة للتحول الرقمى كمحور رئيسي بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2023، وكذلك للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وذلك من، اليوم السبت حتى نهاية ديسمبر 2023.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ91 ألف سيدة

وأوضح وكيل صحة مطروح، في بيان، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات لتقليل الفرص الضائعة وخفض نسبة الحاجة غير الملباة، والمستهدف الوصول إلى 91 ألف سيدة، منهن 41 ألف سيدة بمدينة مرسى مطروح.