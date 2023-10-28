محافظ الشرقية يوجه بتوسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية في بلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، للبدء فوراً في أعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية، لتيسير دخول وخروج السيارات منها وإليها، وخلق بيئة استثمارية جيدة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

جاء ذلك عقب اجتماع المحافظ مع مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل لتذليل كافة المعوقات أمام النهوض بالصناعة، وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.

توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الإستثمار ومجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، بالبدء في أعمال توسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية، وتسوية المدخل الرئيسي، تمهيدا لأعمال الرصف من اتجاه نزلة المنطقة من الطريق الأوسطي، وكذلك توسعة وتمهيد المخرج الرئيسي للمنطقة، مروراً بالطريق الأوسطي، بدلًا من النزلة العمودية أعلى الطريق الأوسطي، تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

في سياق آخر، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة سور بالدبش بقريه كفر أيوب سليمان، بفك 2 شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بنطاق الوحدة المحلية بغيته، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بالوحدة المحلية بشبرا النخلة.