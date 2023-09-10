«قطاع الأعمال» تبحث إنشاء مصانع في المنطقة الصناعية بالشرقية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور محمد حلبي، مسؤول ملف الأصول في الوزارة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن البدء في تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، في إطار خطة التنمية التي تعتمدها محافظة الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

دعم خطط التنمية بالمحافظات

وأكد الدكتور محمود عصمت، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات، من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرا إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا وجود عدد من المشروعات تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة تدر دخلا وتساهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحا أنّ اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدا منطقة الـ19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017.

وأضاف أنّ المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.