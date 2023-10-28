أخبار غزة الآن.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون الفلسطينيين ويسرقون أغنامهم

هاجم مستوطنون إسرائيليون قاطفي الزيتون في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وتكرر هذا المشهد في كل موسم زيتون، ولكن في هذه الفترة تحديدًا، تحدث العديد من الاعتداءات الوحشية ضد المواطنين، بما في ذلك إطلاق النار المباشر عليهم، ويستغل المستوطنون بشكل واضح الاهتمام بالتطورات المتلاحقة للعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 22 يومًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وذلك في أحدث الأخبار عن غزة الآن.

أخبار غزة الآن

في سلفيت، تعرض قاطفو الزيتون في ديراستيا وحارس لهجوم من قبل عشرات المستوطنين من مستوطنة «رفافا»، وجرى تهديدهم بالسلاح وأجبروا على مغادرة أراضيهم، وفي الخليل، تعرض قاطفو الزيتون في منطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوبًا لهجوم من قبل مستوطنين مسلحين، ووقع الاعتداء أثناء عملية قطف ثمار المحصول في أراضيهم، وذلك في آخر تطورات أخبار غزة الآن.

واحتجز مستعمرون أغنام المواطنين في منطقة الدرج في البادية شرق يطا، ومنعوا الرعاة من استلامها، وفي نابلس، تعرض مزارعون في الجهة الجنوبية لبلدة قصرة لهجوم من قبل عدد من المستوطنين من مستوطنة «يش كودش» أثناء قطف الزيتون، وتمت هذه الهجمات بحماية من جيش الاحتلال، حيث تعرض أحد المواطنين للضرب بالعصي والحجارة، وتم نقله إلى مركز طبي في البلدة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية، حيث أغلقت مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل بواسطة البوابات الحديدية والسواتر الترابية.

قوات الاحتلال تغلق جميع الطرق المؤدية إلى الشارع الالتفافي

ووفقًا للمصادر المحلية، أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى الشارع الالتفافي، بما في ذلك مداخل مخيم الفوار وبلدة دورا الشرقية ومدينة الخليل الجنوبية والشمالية وبلدة الظاهرية الجنوبية، بالإضافة إلى بوابتي الفحص وبلدة سعير شرق الخليل. تم أيضًا إغلاق مداخل البلدة القديمة من الخليل والطرق الفرعية التي تؤدي إلى الخرب القريبة من المستوطنات في جميع المناطق.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال بإغلاق معظم هذه الطرق وأجبرت المواطنين على اتخاذ طرق بديلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر نتيجة لاعتداءات المستوطنين.