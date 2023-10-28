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وزارة العدل: إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكل فروع التوثيق

كتب:

محمد عيسى
12:29 م | السبت 28 أكتوبر 2023
وزارة العدل- صورة أرشيفية

وزارة العدل- صورة أرشيفية

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، بكل فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 / 11 / 2023. 

جدير بالذكر، أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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