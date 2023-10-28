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السلطات الاسترالية توجه بإخلاء ولاية كوينزلاند بسبب حرائق الغابات

كتب:

منى صلاح
12:18 م | السبت 28 أكتوبر 2023
حرائق غابات باستراليا

حرائق غابات باستراليا

حثًّت السلطات الأسترالية، الآلاف في ولاية كوينزلاند على الإخلاء، مع استمرار حرائق الغابات، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ويشار إلى أنَّ حرائق الغابات بأستراليا، دمرت ما لا يقل عن 30 منزلاً في تهديد البلدات الريفية.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة، بعدما بدأت ظاهرة النينيو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة، مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

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