أسعار السلع الغذائية في مبادرة الحكومة بمطروح.. تخفيضات تصل لـ40%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح عن أكبر تخفيضات لأسعار السلع الغذائية في المبادرة التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تحت إشراف المديرية.

أسعار السلع الغذائية في المبادرة

وكشفت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح عن أسعار السلع الغذائية في المبادرة مشددة على أنها أرخص من الأسواق، حيث يسجل سعر السكر 27 جنيها، وسعر الزيت الخليط 700 مللي 34 جنيها، وسعر الزيت الخليط 800 مللي 40 جنيها، وواحد لتر 48 جنيها، و2.1 لتر 97.75 جنيه، وسعر الأرز المعبأ الحبة العريضة 22 جنيها، وأرز معبأ مستورد 20 جنيها الكيلو، وسعر المكرونة 250 جرام 6 جنيهات العبوة، والمكرونة وزن واحد كيلو جرام 17.50 جنيه، وسعر العدس عبوة 500 جرام 22 جنيها، والفول عبوة 500 جرام 12 جنيها وسعر جبنه تتراباك 125 جراما 9.5 جنيه، و250 جراما 16.5 جنيه، وسعر كيلو اللبن كام الدسم يبدأ من 29 وحتى 34.5 حسب النوع، وسعر طبق البيض 30 بيضة 125 جنيها، ودواجن محلي مجمدة 105 جنيه الكيلو، ودواجن برازيلي مجمدة 85 جنيه ، ولحوم برازيلي مجمدة 160 جنيها ، ولحوم برازيلي مجمدة معبأة بـ170 جنيها.

تخفيضات تصل 40%

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة التخفيضات خلال مباراة تخفيض أسعار السلع الغذائية على مستوى محافظة مطروح لتصل إلى 40% في منافذ دلتا ماركت التابعة لشركة الجملة بوزارة التموين والمحلات التجارية التي تشارك في المبادرة.