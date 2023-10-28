موعد جنازة الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا الراحل

أوضح القمص بيشوي سوريال، وكيل مطرانية فرنسا للأقباط الأرثوذكس، أنَّ جنازة الأنبا أثناسيوس، مطران فرنسا الراحل، ستقام يوم الإثنين المقبل، الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بكنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي والقديس البابا كيرلس السادس بسارسيل.

موعد وصول جثمان مطران فرنسا

كما أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال غظة الأربعاء، أنَّ الكنيسة تنتظر وصول جثمان مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس من فرنسا، موضحًا أن صلوات الجناز ستكون في الأغلب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وكما تحدث البابا تواضروس الثاني الأنبا أثناسيوس، مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا، وقال قداسته إن مثلث الرحمات خدم في الكنيسة خدمة مباركة، وكان مساعدًا للأنبا مرقس في فرنسا ثم أسقفًا مساعدًا (خوري إبيسكوبس) ثم أسقفًا عامًّا، ثم صار مطرانًا لإيبارشية مرسيليا وطولون.

البابا تواضروس عن الأنبا أثناسيوس: كان إنسانًا هادئًا وديعًا محبًّا للسلام

وأوضح قداسته أن إيبارشية مرسيليا وطولون ترعى الفرنسيين الأقباط، وأنها خاصة بالفرنسيين الذين تعرفوا على الكنيسة القبطية وصاروا في طقسها وعقيدتها، وأن فيها عدد من الآباء الكهنة الفرنسيين، وكاهن قبطي واحد، وبها خدمة مثمرة.

وعن نيافة الأنبا أثناسيوس، قال قداسة البابا إنه كان إنسانًا هادئًا وديعًا محبًّا للسلام، ويخدم في صمت، ويحمل عملًا كبيرًا، وخدم الكنيسة على مدار عشرات السنوات.