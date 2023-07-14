مطران فرنسا يوجه رسالة طمأنة لشعبه عقب شائعة وفاته

وجه الأنبا أثناسيوس، مطران فرنسا كلمة باللغة الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يطمئن فيها شعبه على صحته، وجاء ذلك بعد تداول بعض الصفحات الكنسية أخبار كاذبة حول وفاته.

وكيل مطرانية فرنسا: الأنبا أثناسيوس بصحة جيدة

وأكد القس بيشوي، وكيل مطرانية فرنسا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأب المطران يتمتع بصحة جيدة.

فيما قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم أن ما تم تداوله عبر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة مشيرًا إلى أن الأنبا أثناسيوس بخير ولا صحة لما تم تداوله.

من هو الأنبا اثناسيوس مطران فرنسا؟

يعرف باسم «شارل برنادر» من مواليد 7 مايو 1933، هولندي الجنسية جاء إلى مصر وترهب في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم الراهب أثناسيوس في 5 مايو 1974، رسم خوري ايبسكوبوس بعدها بشهر واحد في 2 يونيو 1974 لمساعدة نيافة الأنبا مرقس أسقف مارسيليا وطولون، تمت رسامته أسقفا عاما على فرنسا في 19 يونيو 1994.

وجرى تجليسه أسقفا على إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا، بعد نياحة نيافة الأنبا مرقس في 13 يوليو 2013، وذلك بمقر المطرانية بمدينة طولون بجنوب فرنسا.