موعد طباعة بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.. 65 مليون ورقة

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024، بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

بطاقات اقتراع لـ65 مليون بطاقة

وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من المفترض أن يكون عدد البطاقات الخاصة بالاقتراع 65 مليون بطاقة وذلك بحسب عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وتنطبق عليهم شروط التصويت.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، يوم 9 نوفمبر المقبل.

كما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، بحسب نص قانون المادة العاشرة:

وتجري عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

ونصت المادة الحادية عشر:

بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح تحت إشراف رئيس اللجنة.