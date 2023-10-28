تدشين مبادرة بالإسكندرية للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

دشنت جمعية «خليك إيجابي» مبادرة «نفهم صح.. المشاركة قرار»، والتي تهدف إلى توعية المواطنين لمواجهة انتشار الشائعات التي تؤثر بشكل أو بآخر على مشاركتهم في الانتخابات، وذلك تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومركز شرق للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك عبر حضور ممثلين عن أكثر من 40 جمعية ومؤسسة أهلية بالمحافظة، واستضافة من جمعيه العروة الوثقي والتى تعد من أقدم الجمعيات الأهلية.

وقال النائب ايهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، إن الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الآن في لم شمل العمل المجتمعي التنموي تحت راية كبرى، والتي يظهر أثرها الآن سواء في الشارع المصري أو في توصيل المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

مبادرات هادفة لخدمة المجتمع المصري

وأضاف «زكريا»، في كلمته، أن التحالف يرحب بالمبادرات الهادفة التي تقوم فعلا بخدمة المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبرى في العمل الأهلى بالإسكندرية، وأن التحالف رحب برعاية المبادرة لما فيه من فائدة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي الإسكندرية، إلى دور الجمعيات في هذه الفترة وأهمية حملات التوعية للمواطنين في إطار عدم التوجيه السياسي لأي مرشح من المرشحين، مؤكدة أن مديرية التضامن ترحب بعمل أي مبادرات تعمل على خدمة المجتمع.

ندوات ومبادرات تعريفية

وأكد حسام حافظ، أخصائي مركز شرق للإعلام، أن الهيئة العامة للاستعلامات تبنت تدشين مبادرة كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصة أن الانتخابات الرئاسية تأتي في فترة مهمة،.

من جهته، قال رامي يسري، رئيس مجلس إدارة جمعية «خليك إيجابي» ومؤسس المبادرة، لـ«الوطن»، إن اليوم جرى تدشين جزء جديد من المبادرة، لأن المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة ليست مجرد استحقاق انتخابي فقط، ولكن هي رد حاسم على كل من يتربص بالدوله المصرية.