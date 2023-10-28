عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنينة للمصريين

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين والتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.

تخفيف الضغط على غزة

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري كبير جدًا وإيجابي لأبعد الحدود ويساهم في تخفيف الضغط على الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدولية لإيقاف عجلة الحرب ووقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل.

وبين عبد العزيز إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان، يؤكد على حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة من خلال مناقشات كبيرة يساهم فيها الجانب المصري بجهد كبير لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.

الالتفاف حول القيادة السياسية

ودعى «عبدالعزيز» الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.