طالب بـ«رياضية طنطا» يفوز بذهبية دورة الألعاب القتالية العالمية في الرياض

حصد سيف الدين محسن السيد، الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، لتكون بذلك الذهبية الثانية لطلاب الجامعة في نفس البطولة العالمية.

تهنئة الطالب

وهنأ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة الطالب سيف الدين محسن السيد لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية، بمختلف كليات الجامعة، وبث روح الفوز وتحقيق المكاسب والمراكز الأولى في نفوس الطلاب.

تحفيز الطلاب

وأكد رئيس جامعة طنطا، في بيان صحفي، أن جامعة طنطا لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم إلى طلابها المتميزين والموهوبين رياضياً، والعمل دائما على تحفيز الطلاب على المشاركة في البطولات الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وذلك على المستويين المحلي والدولي.

وكان الطالب الطالب مصطفى حسين المقيد بالمستوى الأول بكلية العلوم جامعة طنطا ولاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية، فاز أيضا بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض.