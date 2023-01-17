شيرين بخيت بطلة الجمهورية في الووشو كونغ فو: سعيدة بتكريم البابا تواضروس

قالت شيرين بخيت، بطلة الجمهورية في لعبة الووشو كونغ فو، إنها متخصصة في الألعاب الفردية الجنوبية، والتي تنقسم إلى 3 أنواع «ملاكمة، وعصا، وسيف»، مضيفه أنها حصلت على مركز أول جامعات في لعبة الووشو كونغ، والمركز الثاني في لعبة ملاكمة جنوبي، والأول في لعبة سيف جنوبي.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج «شباب حكاية»، بعنوان «ازاى تكون بطل رياضي» من تقديم الإعلامية ماريان شكري، والمذاع على قناة CTV القبطية.

شيرين بخيت: شعرت بسعادة كبيرة بعد تكريم البابا

وأضافت شيرين بخيت أنها حصلت على تكريم من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بسعادة كبيرة.

وأوضحت أن البطولات لم تشغلها عن المذاكرة، بل على العكس كانت دافعا لها لتحصل على تقدير جيد، مؤكدة أن أسرتها دعمتها للحصول على بطولات محلية.