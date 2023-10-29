«الأعلى للجامعات» يكشف أهداف بنوك الأسئلة الإلكترونية.. عامة وخاصة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن لبنوك الأسئلة الإلكترونية هدف عام وأهداف خاصة تهدف جميعا إلى خدمة الطالب المصري خلال العملية التعليمية الجامعية ووفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس.

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أهداف بنوك الأسئلة وفقاً لتقرير صادر عن المجلس:

الهدف العام

يتمثل الهدف العام لبنوك الأسئلة الإلكترونية في تطوير أدوات تقويم التحصيل الدراسي، وذلك باعتبار أن التقويم أحد العمليات المهمة لتطوير المنظومة التعليمية.

الأهداف الخاصة

1- تحسين نوعية الأسئلة من حيث الشكل، وضمان جودتها؛ أي جودة الخصائص السيكومترية لها.

2- ضمان استخدام الأسئلة الجيدة أكثر من مرة، و بالتالي ضمان جودتها بصورة كبيرة.

3- إعداد و تأهيل كوادر من واضعى الأسئلة، والأوراق الامتحانية في المقررات الدراسية المختلفة، و في صفوف دراسية متنوعة حسب جدول مواصفات لاختبار المادة الدراسية.

4- إمداد اعضاء هيئة التدريس بذخيرة من الأسئلة المقننة تحمل أفكاراً جديدة يمكن أن يستعينوا بها أثناء عملية التدريس، وفي أثناء عملية التقويم المستمر لكل جزء من أجزاء المحتوى.

5- تسمح بنوك الأسئلة للمعلم بمرونة أكبر فى عملية القياس؛ حيث يسهُل وضع الاختبارات في أي وقت بسرعة، و سهولة، وربما عمل صور متكافئة منها في الوقت نفسه.

6- توفر وقت وجهد عضو هيئة التدريس الذي يبذله في بناء أسئلة الاختبارات التحصيلية الموضوعية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لذلك استغلال هذا الوقت في تحسين عملية التدريس.

7- مساعدة الطالب على التعلم الذاتي و الاهتمام بالتعرف إلى نتائج التعلم لكل طالب على حدة وفق سرعته وإمكاناته، وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج الاختبار.

8- التخلص من مشكلة سرية الامتحانات سواء حدث ذلك عند وضع الأسئلة أو عند التداول أو عند التطبيق.

9- تقليل التكلفة المادية في بناء الاختبارات كل عام؛ وذلك من خلال استخدام اختبارات متكافئة من البنك بسهوله و يسر.

10- استخدام بنوك الأسئلة يساعد اعضاء هيئة التدريس على مقارنة نتائج أداء الطلاب في سنة ما بنتائج زملائهم الذين سبقوهم، و ذلك يساعد على تحديد سبب الارتفاع في معدلات الرسوب إذا كان راجعاً الى مستوى أداء الطلاب، أو إلى مستوى صعوبة الأسئلة.

11- تحقيق الموضوعية في تقويم التحصيل الدراسي، ويعد ذلك الهدف الرئيس لبنوك الأسئلة الإلكترونية.

12- تحسين أساليب تقويم التحصيل الدراسي للطلاب؛ وذلك باستخدام اختبارات تتوافر لها مستويات عالية من الصدق والثبات والموضوعية، وتقيس مختلف الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية.

13- مرونة القياس، حيث يسهل تشكيل الاختبار في أي وقت بسرعة وسهولة وربما عمل عدة صور مختلفة من الاختبار الواحد.