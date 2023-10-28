رؤساء جامعات: دورات تدريبية لـ30 ألف مواطن ضمن مبادرة «صنايعية مصر»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نجاح الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية في تنفيذ أكثر من 200 دورة تدريبية ضمن مبادرة «صنايعية مصر»، استفاد منها ما يزيد عن 30 ألف مواطن، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة المبادرة للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.

تفاصيل مبادرة صنايعية مصر 2023

وقال الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة صنايعية مصر الرئاسية، خطوة إيجابية وستسهم في التوسع في الأيدي العاملة الماهرة المحملة بالخبرات والإمكانيات الصناعية المتميزة التي تسهم في الارتقاء بمجال الصناعات المختلفة، لافتة إلى أن التدريب لكافة الفئات جزء رئيسي من النهوض بالمجتمعات المختلفة.

وقال الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن العمل بالمبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» يتم على قدم وساق سواء من ناحية تدريب المواطنين الراغبين في الحصول على مهنة أو صنعة، أو التدريب الخاص بالطلاب في إطار الدراسة الخاصة بهم، مؤكداً أن الجامعات المصرية جزء رئيس من أعمال المبادرة وتنفيذها.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن مبادرة صنايعية مصر سيكون لها دور كبير وبارز في الإرتقاء بمجال الصناعة الوطنية و تنمية المجتمع المصري، لافتا إلى أن الجامعات اشتركت في المبادرة فور الإعلان عنها منذ أكثر من عام ونصف، وأن هناك دورات مكثفة يتم عقدها للطلاب.