«رياضة الشرقية» تنظم ورشة للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار «مهنتك حرفتك»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

دعم تمكين المرأة من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية

أشاد محافظ الشرقية بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

تنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية «شغل إكسسوارات النحاس» تحت شعار «مهنتك حرفتك»، وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب القنايات التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتورة ساندي سمير المدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالزقازيق بتدريب الفتيات على طرق استخدام الأسلاك النحاسية في صناعة الإكسسوارات والزخارف الفنية كالخواتم والسلاسل.

يذكر أن مبادرة «حرفتك.. مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.