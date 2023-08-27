أمينة المرأة بـ«المصريين الأحرار» عن دعم السيسي: «محتاجين مصر تبقى أد الدنيا»

أكدت الدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة في حزب المصريين الأحرار، أنها تؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية التي قادها، مؤكدة أن الحزب أعلن دعمه الكامل لترشح السيسي في الانتخابات.

صبحي: حيثيات كثيرة لاختيار الرئيس السيسي

وقالت صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «حيثيات اختيارنا لمرشحنا الرئاسي كثيرة جدا ولا تخفى عن أحد، ويمكننا صياغتها في جملة صغيرة وهي أننا نريد أن تكون مصر قد الدنيا ونحن في حاجة إلى إكمال المشوار لأن مصر تستحق أن تكون قد الدنيا».

صبحي: نحتاج إلى الرئيس السيسي في الفترة المقبلة

وأضافت: «نحتاج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة المقبلة حتى يكمل ما بدأه الشعب المصري معه، إذ حقق مشروعات وإنجازات ضخمة وكل ذلك استلزم مجهودا كبيرا في التخطيط والاستراتيجية وأساليب التنفيذ والتمويل».