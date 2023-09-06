«التضامن» تحدد شروط الاستفادة من دعم مشروعات تنمية المرأة.. ما هي؟

يوفر قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والمرأة لتمكينهم اقتصاديا، في إطار محور «الرعاية الاجتماعية»، ومن ضمن تلك الخدمات مشروعات تنمية المرأة التي يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، والتوعية بمختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمع .

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الإستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن

1- يشترط أن تكون المرأة أو الفتاة المتقدمة للمشروع مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها.

2- يشترط أن تقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.

3- يشترط ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن 18 سنة.

4- يشترط ألا يزيد عمر المرأة المتقدمة عن 50 سنة.

5- يشترط أن تكون المرأة المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.

6- يشترط أن يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.

7- يشترط أن تقدم ضماناً تقبله لجان البت فى المشروعات.

خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن

1- تبدأ خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، من خلال ​التوجه لمقر الجمعية التابع لها .

2- تقديم طلب للحصول على أحد مشروعات تنمية المرأة المتاحة.

3- يتم بحث الحالة من الجمعية​ التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.