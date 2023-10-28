«تموين سوهاج»: تحرير 113 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق

صرّح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، بأنه جرى تحرير 113 محضرًا تموينيًا في حملات مكبرة على الأسواق.

وأضاف وكيل «تموين سوهاج»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى شنّ حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 113 محضرًا، اليوم الجمعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي عن السلع، والتي أسفرت عن تحرير 113 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل وزارة تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق