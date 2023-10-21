«تموين سوهاج»: تحرير 92 محضرا في حملات بمركزي طما والبلينا

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق بمركز البلينا وحتى مركز طما، أسفرت عن ضبط 92 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي، التي أسفرت عن تحرير 92 محضرا تموينيا مختلفا.

مخالفات تموينية في المخابز والأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.