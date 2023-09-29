«تموين سوهاج»: تحرير 255 محضرا للمخالفين خلال 48 ساعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات في العديد من المراكز من البلينا إلى طما، لضبط الأسواق والمخالفات، ما أسفر عن تحرير 255 محضرًا تموينيًا خلال 48 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد حسين وكيل تموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، والتي أسفرت عن تحرير 255 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات تموينية

وكشف محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال 48 ساعة، ما بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعطاء بون صرف، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.