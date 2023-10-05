«تموين سوهاج»: بيع كيلو السكر بـ20 جنيها في جميع منافذنا

تستمر مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج في دعم معارض ومنافذ التموين بالسكر والسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة الفروع والمنافذ.

طرح كميات كبيرة من السكر الحر

وصرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، لـ«الوطن» أنه تم طرح كميات كبيرة من السكر الحر بمعارض «أهلا مدارس» ومنافذ التموين وهيبرات الشركة المصرية، في شتى أنحاء المراكز والمدن في محافظة سوهاج.

5 منافذ في مدينة سوهاج

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أن سعر كيلو السكر يباع بسعر 20 جنيهًا، ويوجد في مدينة سوهاج فقط 5 منافذ، منهم منفذين بمدينة نصر في المحافظة، ومنفذ بميدان العارف بالله، ومنفذ بالشهيد، ومنفذ بالغرب، إضافة المنافذ الآخرى في المحافظة.

ببيع اللحوم السودانية

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنم لم تُطرح السلع الغذائية فقط بالمنافذ، بل نقوم ببيع اللحوم السودانية، واللحوم البرزيلية.