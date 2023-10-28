قيادي بـ«حماة الوطن»: الصناعة حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد 

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، بكلمة الرئيس السيسي خلال ملتقى الصناعة الذي عقد اليوم، مؤكدا أن قطاع الصناعة المصري شهد طفرة على مدار الأعوام التسعة الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، وظهر ذلك جليًا في زيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية.

الرئيس السيسي أكبر داعم للقطاع الخاص

وقال «رشدان»، في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس السيسي أكبر داعم للقطاع الخاص ويثق في قدرته علي المشاركة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري موضحا أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرا إلى قدرة الصناعة الوطنية على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا، خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي

ضرورة فتح الآفاق أمام المستثمرين

وشدد على ضرورة فتح الآفاق أمام المستثمرين في جميع المجالات بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن تشغيل المصانع يجب أن يكون على أولوية الحكومة لتوفير فرص العمالة وخفض الواردات وتحقيق مستهدف الحكومة في النهوض بالصادرات لتتجاوز 100 مليار دولار سنويا.