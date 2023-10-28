المغنية البريطانية سلوى لورين توجه رسالة لأهل غزة: «أرواحنا تنتفض من أجلكم»

«قلوبنا معك يا مظلوم قلوبنا معك.. حينما تكون حزينا لن نتوقف أبدًا للبحث عن النور.. لا نستسلم أبدا.. القتال من أجل وطننا.. نحن نحلم بفلسطين.. أرواحنا أقوى من الشمس.. إيماننا أقوى من البنادق ولن نسقط».. كانت تلك كلمات الأغنية التي ستطرحها المغنية البريطانية الشهيرة سلوى لورين، دعمًا لفلسطين ولأهل غزة، كواحدة ممن انتفضن لتلك الأحداث المؤلمة التي تحدث على أرض العزة والكرامة.

أغنية خاصة لدعم فلسطين

المغنية البريطانية سلوى لورين، اختصت «الوطن» بكلمات أغنيتها قبل طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبر من خلالها عن امتنانها للشعب المصري على موقفهم البطولي في دعم فلسطين وشعبها، قائلةً: «أشاهد الأخبار وأشعر بالحزن الشديد حيال ذلك، رحم الله هؤلاء الأطفال وأسرهم، قلبي ينفطر عليهم أتمنى لو بإمكاني احتضانهم ومواساتهم في تلك الكارثة خاصة بعد القصف على منازلهم واستشهاد الأسر والأبرياء».

دور مصر مشرف وبطولي

سلوى لورين، أشادت بدور مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية والإمدادات التي تقدمها لشعبها، مضيفةً لـ«الوطن»: «وسائل الإعلام الغربية متحيزة للغاية ترسم صورة سلبية عن المسلمين، لذا تقع على عاتقتنا مسؤولية اتخاد موقف وإظهار أن المسلمين أناس مسالمون، مصر تقوم بدور بطولي مشرف، ولسوء الحظ فإن الاحتلال الإسرائيلي جعل الأمور صعبة على أهل غزة، خاصةً بعد منع الإمدادات من الوصول للأسر».

ربما تمس الأحداث الراهنة عن قرب المغنية البريطانية، إذ لديها صديقة فلسطينية تخشى فقدانها وسط ما يجري على أرض الكرامة فلسطين المحتلة، مضيفةً: «أخاف عليها وأحاول التواصل معها طوال الوقت عبر الإنترنت، لم تقل لي الكثير الصمت هو حالهم، لكنها تفقد الجميع من حولها بسبب القصف على المستشفيات والمنازل».

رسالة خاصة للأمهات وأهل غزة

وجهت سلوى لورين، المغنية البريطانية التي أشهرت إسلامها العام الماضي، رسالة لشعب فلسطين خاصة الأمهات، قائلةً: «اصمدوا ولا تستسلموا.. نحن معكم وقلوبنا تنتفض من أجلكم.. الحرية آتيةً لا محالة».