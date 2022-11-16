المغنية البريطانية سلوى لورين: تنظيم مصر لفعاليات «COP27» يبعث على الفخر

إشادات واسعة حظيت بها مصر بعد نجاحها في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27 على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، وبحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم، إذ تحمل القمة على عاتقها مسؤولية تنفيذ التعهدات المناخية للحفاظ على البيئة إلى واقع.

وأشادت المغنية البريطانية سلوى لورين، بالتنظيم المصري لمؤتمر المناخ والتي كانت تتابع أخباره لحظة بلحظة منذ الإعلان عن موعد انطلاقه، معبرة خلال حديثها لـ«الوطن»، عن إعجابها بما رأته من تنظيم محكم وممنهج لفعاليات COP27.

وقالت لورين: «عظمت مصر من مكانتها بين الدول، وأصبح التنظيم المميز للمؤتمر حديث الناس، في ظل تفاقم وتيرة التحديات المناخية، التي وضعت الدولة المصرية خارطة عمل قوية لمواجهتها».

«مصر أم الدنيا وستظل أرض الكنانة، تنظيم مؤتمر قمة المناخ يبعث على للفخر لرئيسها وشعبها»، هكذا عبرت المغنية البريطانية، عن إعجابها بالنجاح الكبير الذي تحقق في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن مصر أثبتت للعالم قدرتها على استضافة كبار الزعماء واحتضان الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأبدت لورين، رغبتها في زيارة مصر بالقريب العاجل، مشيرة إلى أن قمة المناخ ستنعكس بالإيجاب على الحركة الوافدة إلى البلاد.

مصر جميلة بشعبها وأهلها

وتطرقت المغنية البريطانية سلوى لورين، إلى كيفية تحول شرم الشيخ، إلى مدينة مستدامة صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن القمة حدث عظيم تنظمه مصر على أعلى مستوى من الجودة: «أشعر بالرغبة في التعرف على مصر وزيارة مقاصدها السياحية التي طالما بحثت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وروى أصدقائي أحاديث عن جمالها وعن سماحة شعبها وحُسن ضيافتهم للأجانب كأنهم جزء منهم، أشعر بالحماس والرغبة في التواجد رفقة أهل مدينة شرم الشيخ».