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«‏المحامين» ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن غزة: يجنب المنطقة أوضاع كارثية

كتب:

إسراء سليمان
02:28 م | السبت 28 أكتوبر 2023
نقابة المحامين المصرية

نقابة المحامين المصرية

أعلنت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حصل على تأييد 120 عضوًا من دول العالم، والمقدم من المجموعة العربية بالأمم المتحدة، الذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية التي تجري في قطاع غزة المحتل، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.

نقابة المحامين تناشد المجتمع الدولي لوقف أعمال القصف

وناشدت نقابة المحامين المجتمع الدولي في بيان، بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المحتل لتنفيذ هذا القرار، ووقف أعمال القصف والتدمير، وفتح المعابر لتقديم المساعدات بلا قيد ولا شرط، لتجنب تفاقم أوضاع كارثية يعاني منها حاليًا المدنيون والأبرياء بالأراضي الفلسطنية في غزة.

وأعلنت النقابة استمرار تقديم الدعم والمساندة لشعب فلسطين بكل السبل، حتى تنتهي معاناة هؤلاء الأبرياء، وعودة الخدمة العلاجية حتى تنقشع الغمة ويزول هذا العدوان الغاشم.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.