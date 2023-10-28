تقرير: 9.5% زيادة في أسعار الذهب العالمية منذ بداية الحرب على قطاع غزة

نجح الذهب في تخطي حاجز 2000 دولار ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن أسعار الذهب الفورية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2006 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس الجمعة عند 2009 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

الذهب ارتفع 174 دولارا خلال 3 أسابيع

وبحسب رصد جولد بيليون لحركة الذهب، فإن الذهب حقق منذ بداية الحرب على قطاع غزة ارتفاع بمقدار 174 دولارا بنسبة ارتفاع 9.5% ليخترق المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة، على الرغم من الضغوط السلبية الناتجة عن تحسن البيانات الأمريكية والتوقعات باستمرار التشديد النقدي.

وتصاعد الأحداث في الحرب في قطاع غزة مع القصف العنيف للقطاع وبدأ عمليات برية، تسبب في زيادة المخاوف في الأسواق ليتزايد الطلب على الملاذ الآمن وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس بنسبة 1% ليربح 22 دولارا.

أسعار الذهب تتخطى الـ 2000 دولار

ارتفاع أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار يأتي على الرغم من التشبع الكبير في الشراء في الذهب، ولكن الدعم القوي الذي حصل عليه المعدن النفيس من قوة الطلب على الملاذ الآمن قد ساعد على استمرار ارتفاع الذهب.

من جهة أخرى نجد أن الأسبوع الماضي قد شهد صدور عدد من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع، حيث صدر عن الولايات المتحدة بيانات مديري المشتريات للقطاع الصناعي عن شهر سبتمبر لتشهد تحسن عند المستوى 50 بأفضل من القراءة السابقة 49.8 والتوقعات 49.5، أيضًا مؤشر قطاع الخدمات جاء بقيمة 50.9 أفضل من القراءة السابقة 50.1 والتوقعات 49.9.

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات الرهيبة من الركود المتوقع.

وبعد أن اخترق الذهب المستوى 2000 دولار للأونصة أصبح المتوقع للذهب أن يحقق المزيد من الارتفاع وأن يصل بشكل مبدئي إلى المستوى 2020 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى يصل إلى 2050 دولار للأونصة ومن بعده الوصول لأعلى قمة سجلها الذهب عند 2080 دولار للأونصة، ولكن استمرار الذهب في الارتفاع بحاجة إلى تصحيح لتجميع زخم صاعد، وهو ما قد نراه على شكل تحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع.