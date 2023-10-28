الرئيس السيسي لطلاب مدارس «ابدأ»: المستقبل للعلم والموهبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المهن التي يقدمها التعليم الفني، فرص لفرز الموهوبين، موضحا أن «المهنة دي علشان الشاب أو الشابة اللي بيشتغلوا فيها»، لكي يحقق ما يريد لنفسه ولغيره، «فرصة يبقى عينك على الموهوب فيهم.. اللي إيديهم تتلف في حرير».

والتقى الرئيس السيسي بيوسف جوهر، الطالب بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية، الذي أوضح أن المدرسة لها فرعين، بدمياط وببدر، والفرع ببدر يدرس الذكاء الاصطناعي، أما الفرع بدمياط فيتناول الخدمات اللوجيستية.

وقال الطالب محمد عبدالمنعم من مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر تخصص الذكاء الاصطناعي، «بشكر حضرتك على مبادرة ابدأ للصناعة، وبشكر حضرتك أنك تكفلت بيها»، ليرد الرئيس «الموضوع ده والشغل ده، هو المستقبل كله، اللي هيمتلك العلم والموهبة هيلاقي فرصة عمل في مصر وبرة مصر».

وسأل الرئيس عما إذا كان أحد الطلاب في هذا التخصص مختلفا ومميزا: «كله بيذاكر ويجتهد، لكن فرق بين واحد والتاني بيكون حد عنده حاجة زيادة»، ليرد الطلاب «أكيد فيه».