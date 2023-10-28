أمين سر «تضامن الشيوخ» تشيد بكلمة الرئيس السيسي: أمن مصر القومي خط أحمر

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن رسائله جاءت مطمئنة لجموع المصريين، وتأكيد على أن السيادة المصرية لا تمس، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

الدور المصري في القضية الفلسطينية

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية كبير للغاية، ويساهم في تخفيف الضغط على الأبرياء، بعد توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المدنيين والأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات، وتكثف اتصالاتها مع الدول الكبرى من أجل وقف إطلاق النار والبدء في هدنه مستدامه تمهد لاقرار السلام العادل والشامل، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة وبناء دولته الخاصة والمستقلة به.

الرئيس السيسي يتصرف بحكمة

اختتمت حديثها بأن الرئيس السيسي يتصرف بحكمة الزعماء في التطورات المتعددة التي تشدها المنطقة العربية في الوقت الحالي، داعية الشعب المصري بالالتفاف حول القادة السياسية في تلك الظروف الصعبة وشديدة الخطورة، التي تمر بها المنطقة.