الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 02:21 م | السبت 28 أكتوبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنينة للمصريين حزب مصر الحديثة: رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت مهمة للشعب والعالم الهلال الأحمر بالشرق الأوسط: نشكر الرئيس السيسي للجهد المبذول في غزة كاتب صحفي: مصر دولة قوية تستطيع الدفاع عن حدودها.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم السيسي يبحث مع رئيس وزراء الهند إيجاد حل فوري لهدنة إنسانية في غزة السيسي بقلم نرمين عفيفي