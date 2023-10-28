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الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
02:21 م | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

 

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