محلل سياسي: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال عبد الهادي مطاوع، المحلل السياسي، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تحمل رسائل عدة، أهمها مسألة الحدود مع الدولة الفلسطينية، وأن أي مساس بالأمن القومي المصري لا يمكن التهاون معه بأي شكل من الأشكال.

«مطاوع»: مصر مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها القومي

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها القومي، وفقاً لتشديدات الرئيس السيسي خلال مؤتمر اليوم وتحذيره من اتساع نطاق ما يحدث في غزة لإدراكه مخاطر المرحلة الراهنة.

دولة الاحتلال منذ بداية الحرب لا تكترث لأي شيء

وتابع المحلل السياسي: «من الواضح أن دولة الاحتلال منذ بداية الحرب وهي لا تكترث لأي شيء، وعلى الجانب المصري فموقفنا حازم وأحبط مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ونجح في إدخال المساعدات لأهالي القطاع، وذلك في ظل إدراك مصر وقيادتها لخطورة المرحلة الراهنة».