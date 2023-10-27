لماذا قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت عن غزة؟.. حرب غير مسبوقة

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، مستخدمة العديد من الأسلحة المختلفة في هذه العملية، فضلا عن الوسائل التي لجأت إليها قوات الاحتلال، وهي قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

سبب قطع الاتصالات عن غزة

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الأوضاع التي تمر بها غزة الآن، هي صعبة للغاية، أما عن سبب قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت عن غزة، قال إنها استراتيجية عسكرية معروفة لدى الاحتلال، خاصة حينما يتعلق الموضوع بالاجتياح البري والدخول البري لإسرائيل من خلال قطع كل وسائل الاتصال.

وأضاف «صادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سبب قطع الإنترنت عن غزة خلال عملية الاجتياح البري، هو تعجيز الفلسطينيين بتصوير المشاهد الصعبة، فضلا عن منع الوكالات أو أي من المواقع التي تبث الصورة إلى العالم من رصد الأوضاع الحالية التي تمر بها غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع ستؤجج الصراع كله.

قطع الإنترنت عن قطاع غزة خلال العملية البرية

ومن جانبه، قال شادي محسن، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عدة أسباب دفعت الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الإتصالات والإنترنت عن قطاع غزة خلال العملية البرية، منها منع تداول الأخبار الخاصة بالقصف الإسرائيلي حتى لا يتم ترويجها بين الأهالي.

وأوضح «شادي»، أن النقل الإعلامي للاحداث الحالية في غزة، سيبب مصدر ضغط على الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية البرية، لذلك تم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، حتى لا يتم النقل الإعلامي بالطريقة المعهودة في نقل الصورة والأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع صعبة للغاية وغير مسبوقة من قبل في أي من الحروب.

تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي

وكانت شركة جوال الفلسطينية قالت: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لطافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل»، مضيفة «تسبب القصف الشديد في الساعات الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة».